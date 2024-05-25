Depremzede 100 çifte toplu nikâh

Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş ve Konya şubeleri, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı ile Mehir Aile Derneği işbirliğinde organize edilen, "Kahramanmaraş'ta Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı" projesi kapsamında depremzede 100 çift dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl ilk toplu nikâh organizasyonunun Hatay'da yapılmasının ardından ikinci toplu nikâh organizasyonu da Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Çiftler konvoylar eşliğinde salona geldi.Burada çiftlerin nikâhını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıydı. Toplu nikâh törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılarak bazı çiftlerin şahitliğini yaptı. Erbaş burada yaptığı konuşmada, yeni evlenen çiftlere mutlu bir evlilik için '4S' kuralının kulaklara küpe yapılmasını tavsiye etti. Erbaş, "Genç kardeşlerim sevgiyi, saygıyı, sadakati, sabır ile sürdürürseniz, tahammülle sürdürürseniz selamete, huzura kavuşursunuz inşallah. Mutluluğunuz bir ömür boyu devam eder inşallah" diye konuştu.