Depremzede anne-kızın yürüme sevinci

Asrın felaketinde yıkılan evin enkazında kalan ve enkazdan çıkarıldıklarında ayaklarını hissetmeyen Ayşe Ersoy ve 10 yaşındaki kızı Zehra Ersoy, sedye ile geldikleri hastaneden yaklaşık 1 yıl sonra yürüyerek çıkmanın sevincini yaşadı. Gaziantep'te yaşayan Ayşe Ersoy (36) ve 10 yaşındaki kızı Zehra Ersoy, depreme aile ziyareti için gittikleri Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde yakalandı. Şiddetli sarsıntı ile bulundukları bina yıkılan anne ve kız, saatler sonra enkaz altından kurtarıldı. Annesi, babası, kardeşi enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ayşe Ersoy, kızıyla yaşama tutundu. Gaziantep'teki 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan ve ciddi şekilde yaralandığı için ayaklarını kaybetme riski bulunan anne ve kız, sevk edildikleri Anka Hastanesi'nde tedaviye alındı.Zehra bacaktaki bir siniri ezildiği için ayağını hareket ettiremiyor, yürüyemiyordu. Annesinin ise ayak bileği hsar görmüştü. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık'ın yaptığı operasyonlarla Ayşe ve Zehra Ersoy, sedye ile geldikleri hastaneden yaklaşık 1 yıl sonra yürüyerek çıkmanın sevincini yaşadı. Anne ve kız gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşadıklarını anlatan Ayşe Ersoy, "Annem, babam, kardeşlerim olmak üzere ailemden 9 kişiyi kaybettim. 23 akrabam da depremde hayatını kaybetti. Yaşadığım acıyı tarif etmem mümkün değil. Ancak kızım için hayata yeniden tutunmam gerekti. Ayaklarımızı hissetmiyorduk. Yürüyebileceğimizi düşünemiyorduk. Ama artık yürüyebiliyoruz. Mutluluğumuzu tarif edecek bir kelime yok" dedi. Doç. Dr. Işık ise, "Onları mutlu görmek bizi mutlu etti" diye konuştu.