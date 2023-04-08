Depremzede annenin kalbi evlat acısına dayanamadı

Kahramanmaraş'ta emekli serbest gazetecilik yapan ve depremin ardından oturduğu Serap Apartmanı'nın yıkılması sonrası enkaz altında kalan Ömer Lütfi Güldoğan'dan uzun süre haber alınamamıştı. Yaklaşık 1 ay boyunca ailesi ve yakınları tarafından aranan ancak bir türlü bulunamayan Güldoğan'dan 2 gün önce acı haber geldi. Güldoğan'ın enkaz altında kaldığı ve apartmanda çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiği, depremden 3 gün sonra kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. İki çocuk babası Güldoğan'ın ailesinden alınan DNA sonucunda 2 gün önce cenazeye ulaşıldı. Kimsesizler mezarlığından alınan cenaze Şeyh Adil Mezarlığı'na defnedildi. Oğlunun acı haberini alan anne Nuriye Güldoğan da aynı gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Güldoğan'ın bir süredir hasta olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.