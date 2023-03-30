Depremzede annesini kazada kaybeden kadın gözyaşlarına boğuldu

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Ünzile Arık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı araç sürücüsü Sefa Cengiz ile yolcu Bilge Cengiz sevk edildikleri Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayaz Cengiz ise, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayaz Cengiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.