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Giriş Tarihi: 18.4.2023

Depremzede çocukların bayram hediyesi üniversitelilerden

Depremzede çocukların bayram hediyesi üniversitelilerden
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hataylı çocuklar için bayram hediyesi hazırladı. BAİBÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıfta okuyan 65 öğrenci, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Aksüt Arslan'ın "Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi" kapsamında afetzede çocuklar için çalışma yaptı. Yurdun dört bir yanından çevrim içi derslere katılan öğrenciler, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde hazırladıkları bin oyuncağı Bolu'ya yolladı. Toplanan bebekler, hayvan figürleri ve diğer oyuncaklar ile çeşitli hediye ve notlar, paketlenerek Hatay merkez ve Arsuz ilçesindeki çocuklara gönderildi. AA

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Depremzede çocukların bayram hediyesi üniversitelilerden
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