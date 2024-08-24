Depremzede çocukların hayalleri gerçek oluyor

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'daki depremlerde anne ve babasını kaybeden çocukların renkli kâğıtlara yazdıkları mektuplardaki hayalleri gerçeğe dönüştürmek için kollar sıvandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ilham kaynağı olduğu Yüreğimizdeki Işık Projesi ile depremde yetim ve öksüz kalan çocuklara ulaşıyoruz. 31 Ağustos'ta da Hataylı işadamımız Serdar Özyurt, 100 depremzede çocuğumuzun dileğini yerine getirecek" dedi. Hatay Valiliği'nin himayesinde ve Hataylı işadamı Serdar Özyurt'un desteğiyle 31 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Hatay'da depremzede çocukların yüzünü güldürecek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirilecek. Depremde anne ve babasını kaybeden, konteynerlerde yaşayan çocukların yazmış oldukları mektuplarda dile getirdikleri hayallerin gerçeğe dönüşeceği bu özel etkinlikle çocuklara moral aşılanması amaçlanıyor. Etkinlikte Serdar Özyurt'un sponsorluğunda ünlü sanatçılar Demet Akalın ve Ferhan Zeydan da konser verecek.Hatay Valisi Mustafa Masatlı, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, depremde Hatay'da 25 bine yakın kişinin vefat ettiğini, 83 bin 500'den fazla binanın yıkıldığını anlattı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların geride kalan evlatları için valilik öncülüğünde Yüreğimizdeki Işık Projesi'ni başlattıklarını anlatan Masatlı, "Sahada tespitlerde bulunarak 6 bin 447 yetim ya da öksüz çocuğumuza ulaştık. Maddi, manevi bütün ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduk" dedi.Yüreğimizdeki Işık Derneği'ni kurarak faaliyetlerine hayırseverlerden destek de aldıklarını kaydeden Masatlı, "Bu projeye ilham kaynağı olan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ara ara kent mülki amirlerinin hanımlarını da çağırarak çocukların tüm ihtiyaçlarıyla yakinen ilgileniyor" dedi. Masatlı şunları söyledi: "Hataylı hayırsever işadamımız Serdar Özyurt Bey bizlerle irtibata geçerek 100 çocuğun 100 dileğini yerine getirme teklifinde bulundu. 'Mektuplardaki hayaller gerçek oluyor' mottosundan hareketle çocukların dileklerini yerine getirecekler. Anadolu coğrafyası tarihinin en büyük afeti ile karşılaştı. Şu anda da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yönetiminde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu yönetiliyor."İşadamı Serdar Özyurt ise Hatay'da depremden etkilenen çocuklara gönderdiği mektupta, "Sevgili yavrum, bu mektubu yazmamın bir amacı var. Senden, kalbinin derinliklerinde sakladığın en güzel hayalini benimle paylaşmanı istiyorum. Bu hayaller, belki bir oyuncak, belki bir gezi, belki de hep yapmak istediğin bir şey olabilir. Her ne olursa olsun, kurduğun hayalin ne kadar kıymetli olduğunu bil ve sana yolladığım renkli kâğıda içinden geldiği gibi yaz. Hayallerinizi paylaşın ki onları birlikte gerçeğe dönüştürmek için elimizden geleni yapalım. Sevgiyle, ağabeyiniz..." ifadelerine yer verdi. Özyurt, depremde yetim ve öksüz kalan çocukların hayallerini yerine getirebilmek için tüm imkânlarını seferber edeceğini belirtti.