Depremzede çocuktan oyuncak hediye eden jandarmaya teşekkür öpücüğü

Afetin etkilerini bir nebze de olsa azaltmak adına bölge halkının yanında olan jandarma ekipleri, AFAD çadırında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Ekipler, burada çocuklarla sohbet edip, oyunlar oynadı. Çocuklar, kendilerine oyuncak hediye eden jandarma ekiplerine sarılıp, öperek teşekkür etti.