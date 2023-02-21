Depremzede Enes’i, ameliyata hastane personeli ikna etti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın felaketinin ardından Gaziantep Nurdağı'ndaki evleri yıkılan ve anne ile babalarını kaybeden Enes ve Mehmet Aktaş kardeşler, tedavileri için Kocaeli'ne getirildi. Deprem sonrası 8-9 saat kadar enkaz altında kalan 13 yaşındaki Enes Aktaş ve 15 yaşındaki ağabeyi Mehmet Aktaş, Kocaeli'ne geldiklerinde ise Enes Aktaş'ın omurgasında birden fazla kırık olduğu belirlendi. Özel bir hastane tarafından tedavisi üstlenilen Enes uzman ekiplerce tedavi altına alındı. Ameliyat sonrasına ise hastane personelleri Enes'e sürpriz yaptı.

Tedirgin olan ve ameliyata girmek istemeyen Enes'in, sağlığına kavuşması için ameliyatın önemini anlatan çalışanlar, en sonunda Enes'i ikna etmenin yolunu hediye ile buldu. Telefonu olmayan ve telefon isteyen Enes için personeller arasıdna para toplayarak kendisine telefon ve tablet hediye edildi. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyiye giden ve taburcu olmaya hazırlanan Enes'in Kocaeli'ye beraber geldiği yakınlarıyla kalacak bir yer bulana kadar konaklama ihtiyacını da hastane yönetimi karşıladı. Aile, hastane yönetiminin misafiri olarak otelde konaklıyor.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BİNA ÇÖKTÜ

Oldukça zor anlar yaşayan Enes, "Gaziantep Nurdağı'ndan geldim. Sabaha karşı deprem anında kaçmaya çalışırken bina çöktü. Yanımızdaki telefonla birilerini aradık, yardım çağırdık. Bizi kurtardılar. 8-9 saat kadar enkaz altında kaldım. Ameliyata girmeden önce telefon istemiştim. Biraz zorlu süreç geçirdim, ağrılarım vardı. Ameliyata girdim. Telefonum yoktu. Hemşire ablalar sağ olsunlar, bana telefon hediye aldılar" dedi.

8 SAAT ENKAZDAYDIK

Enes ile beraber Kocaeli'ye gelen 15 yaşındaki ağabey Mehmet Aktaş da geçirdikleri süreci anlattı. Aktaş, "Enkazdan çıktık, 8 saat kadar oradaydık. Kardeşimle aynı odada kalıyorduk zaten. Buraya yeğenimin kardeşinin arabasıyla gelmiştik, o öldü. Buraya geldiğimizde kardeşim ameliyat oldu. Benim ellerimde minik yaralar vardı, onlar da geçti. Bir de belimde çatlak varmış" şeklinde konuştu.

EĞRİLİK VE KAMBURLUK DÜZELDİ

Enes'in ameliyat öncesi ve sonrasıyla ilgili sağlık durumu hakkında bilgi veren Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Bilgehan Tosun, "Yapılan tetkiklerin neticesinde omurgasında birden fazla seviyede kırık tespit ettik. Buna bağlı omurgada eğriliği ve bir miktar kamburluğu gelişmişti. Buna istinaden ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyatın da omurgaları vidalarla tutarak kamburluğun üstesinden geldik. Aynı zamanda hastamızın boyunun uzamasında bir aksaklık gelişmesin diye füzyon ameliyatı yapmadık. İleride çıkabilecek gibi vidalar yerleştirdik. Şu aşamada eğriliği ve kamburluğu düzeldi. Hastamızı hareketlendirdik. Yürümeye başladı, her şey yolunda gitti. Bundan sonra takip edeceğiz. İlerleyen dönemde içerisine yerleştirdiğimiz malzemeleri çıkartarak tekrar omurga büyümesinin devamını izleyeceğiz. Hastamızın taburculuğa da hazır olduğunu düşünüyorum. Yürüttük, dolaştırdık, keyfi de yerinde, ağrısı, sızısı yok. Hastanemizde rahat bir süreç geçirdi, konforlu görünüyor" ifadelerini kullandı.

Ameliyatı gerçekleştiren bir diğer isim olan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şükrü İnan ise, "Bilgehan hocamla ameliyatı beraber gerçekleştirdik. Hastamız gayet iyi. Sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

BİZİM KANATLARIMIZ ALTINDA

Enes'in hastanenin evladı olarak görüldüğünü ve kendilerinin kanatları altında olduğunu belirten Hastane Genel Müdürü Latif Sezgin, "Enes bize geldiğinde belinde çoklu kırık vardı. Ameliyatını güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Tedavisi aslında bitti ama biz onu hemen bırakmıyoruz. Enes, bizim hastanenin evladı gibi oldu. Keza, ağabeyi Mehmet de öyle. Tedavisi bitip bir yere yerleşene kadar da bundan sonraki süreçte otelde ağırlayacağız. Enes'i kolay kolay bırakmayacağız gibi duruyor. Özellikle çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bizden habersiz kendi aralarında para toplayıp ufak tefek hediyeler almışlar. İnsanımızın bu duyarlılığı bizim için çok değerli. O yüzden çok mutluyuz. Keşke böyle hadiseler yaşanmasaydı ama biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Ömür boyu Enes benim kardeşim. Şu an iyileşti, yürümeye başladı. Bundan sonraki süreçte aileyle kendine bir yer bulana kadar bizim kontrolümüz altında. Özellikle yönetim kurulu başkanımız Kemalettin akkurt eğitimleri ve konaklamaları karşıliyacak. O konuda rahat olsunlar. O, bizim bir evladımız olarak devamlı kalacak. Ağabeyi de, Enes'de bundan sonra bizim kanatlarımızın altında" şeklinde konuştu.