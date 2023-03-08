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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Depremzede kardeşlere akülü tekerlekli sandalye

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Depremzede kardeşlere akülü tekerlekli sandalye
Depremde Malatya'da bulunan evleri hasar gören bedensel engelli Ramazan (48) ve Ufuk Çuğlan (39), tekerlekli sandalyelerini alamadan dışarı çıktı. İki kardeş Bolu Valiliği tarafından misafir ediliyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kontroller esnasında engelli kardeşlerin akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğu belirledi. Çuğlan kardeşlerin mağdur olduğunu öğrenen Bolu Valisi Erkan Kılıç, engelli depremzedelere akülü tekerlekli sandalye temin edilmesini sağladı. Vali Kılıç sandalyeleri iki kardeşe teslim etti.

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Depremzede kardeşlere akülü tekerlekli sandalye
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