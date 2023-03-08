Depremzede kardeşlere akülü tekerlekli sandalye

Depremde Malatya'da bulunan evleri hasar gören bedensel engelli Ramazan (48) ve Ufuk Çuğlan (39), tekerlekli sandalyelerini alamadan dışarı çıktı. İki kardeş Bolu Valiliği tarafından misafir ediliyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kontroller esnasında engelli kardeşlerin akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğu belirledi. Çuğlan kardeşlerin mağdur olduğunu öğrenen Bolu Valisi Erkan Kılıç, engelli depremzedelere akülü tekerlekli sandalye temin edilmesini sağladı. Vali Kılıç sandalyeleri iki kardeşe teslim etti.