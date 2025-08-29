Depremzede öğrenciler bilişim ve teknolojiyle buluştu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde açılan bilişim ve teknoloji atölyesinden bugüne kadar 3 bin 500 depremzede öğrenci faydalandı. Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından hizmet binasının üst katı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilk, ortaokul ve lise öğrencileri için Bilişim ve Teknoloji Atölyesi'ne dönüştürüldü. Kasım 2023'te açılan atölyede öğretmenler eşliğinde robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme, model uçak ve bağlama kursları verilmeye başlandı. Atölyede haftada iki gün eğitim gören çocuklar, teknoloji ve bilişim alanlarında öğrendiklerini yaptıkları projelerle pekiştiriyor. DTSO Başkanı Ercan Yıldırım, atölyede bugüne kadar 3 bin 500 öğrenciyi ağırladıklarını belirterek, "Bir öğrencimiz, Antalya'da yapılan TEKNOFEST'e katıldı ve ilk 20 içerisinde yer aldı. Hedefimiz, başarılı öğrenci yetiştirmek" dedi.