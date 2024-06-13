Depremzede Üveys mezuniyet gününde kazada öldü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin takla attığı kazada depremzede üniversite öğrencisi Üveys Sırlı (21) hayatını kaybetti, ablası ve 3 üniversite arkadaşı yaralandı. Kahramanmaraş depreminde annesi ölen Sırlı'nın dün yapılacak törenle mezun olacağı, ablasının da bunun için ilçeye geldiği öğrenildi. Kaza, önceki gece 02.30 sıralarında Eğirdir'de meydana geldi. Üveys Sırlı'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp takla atarak ters durdu.Kazada sürücü Üveys Sırlı ile ablası Misline Sırlı, arkadaşları Kerem Sümbül, Tahir Gencay ve Sultan Odabaş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Üveys Sırlı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2. sınıf öğrencisi Üveys Sırlı'nın okuldan arkadaşları Kerem Sümbül, Tahir Gencay, Sultan Odabaş ve ablası Misline Sırlı'nın gece birlikte eğlendiği, kazanın da dönüşte meydana geldiği öğrenildi. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde annesi ölen Üveys Sırlı'nın dün 11.00'de yapılacak törenle mezun olup ilçeden ayrılacağı, ablası Misline Sırlı'nın da bunun için Kahramanmaraş'tan geldiği belirtildi. Üveys Sırlı'nın ölüm haberini alan öğrenci arkadaşları hastane morgu önünde gözyaşı döktü. Okulda yapılacak mezuniyet töreninin de iptal edildiği kaydedildi. DHA