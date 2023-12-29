Depremzedeler için kilometrelerce koştu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen afet sonrası depremzedelere sosyal medyadan bağış toplamak için 88 gün önce Fransa'dan koşuya başlayan Claude Cazes (41), 3 bin 600 kilometrelik parkuru, 88 günün ardından Adana'daki tarihi Taş Köprü'de tamamladı. Fransız koşucuya Adanalılar, kebap ve şalgam ikram etti. Gazetecilere açıklama yapan Claude Cazes, "Beni günlerce takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay değildi ama koşmamın asıl nedenini biliyorum. Bu süreç derneklere güç ve destek verecek. Aynı zamanda depremden etkilenen ailelere de destek verecek. Koşmamın başlangıcından beri aklımda başka bir projem daha var. Şubat ayında depremin 1'inci yılı için başka bir proje düzenleyeceğim. Herkesin 1 euro vermesi gerekiyor. Depremzedelerin tekrardan eskisi gibi olmasını istiyorum. Tüm dünyanın buradaki kardeşliği görmesini istiyorum" dedi.