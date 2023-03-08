Depremzedelere Avrupalı Türk eli

Almanya'da yaşayan bir grup işinsanı, Kahramanmaraş ve Hatay'da 50'şer konteyner kapasiteli iki konteyner kent kuruyor. Liman Ayık Yaşam Derneği aracılığıyla Almanya'dan gönderilen demonte konteynerlerin kurulumu devam ediyor.: Liman Ayık Yaşam Derneği Üyesi Kadir Alp "Almanya'da yaşayan bir grup Türk işinsanının desteğine bizler de dernek olarak aracılık ettik. Şu ana kadar 40 konteynerin kurulumunu tamamladık. Konteynerlerin içinde çocuklar için oyuncaklardan yaşam malzemelerine kadar pek çok eşya da bulunuyor. Kısa sürede bu konteynerleri depremzedelerin hizmetine sunacağız. Afşin Belediyesi konteyner kentin altyapısını zaten yapmış. Konteynerlerin içindeki tefrişatı ayarladık. Gıdayı ve hijyeni de ayarladık. Biz aracıyız, yapan ağabeylerden Allah razı olsun" dedi.