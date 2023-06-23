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Giriş Tarihi: 23.6.2023 18:51 Son Güncelleme: 23.6.2023 19:39

Depremzede yeni aldığı evde yaşamını yitirdi

Nevsehir'de yeni satın aldığı evinin ölçüsünü almak için  geldiği binanın asansör boşluğuna düşen vatandaş yaşamını yitirdi.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Depremzede yeni aldığı evde yaşamını yitirdi

Bugün akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Caddesinde çalışan işçiler ceset bulunduğuna dair ihbarda bulundu.
Yeni satın aldığı evin korniş ölçüsünü aldıktan sonra evinden çıkan Mehmet K.'nın (64) asansör boşluğuna düştüğü belirtildi. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahelede Mehmet K.'nın (64) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen Mehmet K.'nın eşi ve çocukları sinir krizi geçirdi.

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Depremzede yeni aldığı evde yaşamını yitirdi
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