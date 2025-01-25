Depresyon spreyine onay

Depresyon tedavisi için geliştirilen burun spreyi onay aldı. Euronews'te yer alan habere göre, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bir firmanın ürettiği ketamin bazlı burun spreyine onay verdi. Böylece sprey, ABD'de tedaviye dirençli depresyon için resmi olarak kullanılabilen, türünün ilk örneği niteliğindeki burun spreyi oldu. FDA nihai onayı vermeden önce ilacın son altı yılda gerçekleştirilen 31'den fazla klinik deneyini inceledi. FDA ilk olarak 2019'da söz konusu ilacın (hap şeklinde) bazı depresyon vakalarındaki kullanımına onaylamıştı. Şimdiyse ilaç tek başına kullanılabilecek.