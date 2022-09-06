Derede, gölette, denizde boğularak can verdiler

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Çayı'na giden iki arkadaştan Mehmet Kalaycı suya girdi. Ancak akıntıya kapılınca suda çırpınmaya başladı. Durumu gören arkadaşı Mustafa Batmaz yardım etmek istedi ama o da akıntıya kapıldı. Kalaycı, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, suda kaybolan evli ve bir çocuk babası Batmaz'ın cesedi, dalgıçlar tarafından çıkarıldı.Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi'nde, gölete giren Ahmet Verde (18) ve Abdurrahman Verde (15) kardeşler, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Boğularak can veren ik kardeşin cesetleri toprağa verilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine götürüldü. Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde ailesiyle pikniği giden Fatma Nur Kayabaşı (13) ise suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapıldı. Kızını kurtarmak isterken akıntıyı kapılan baba Hasan Kayabaşı çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Küçük kız ise hayatını kaybetti.Balıkesir'in Erdek ilçesinde dalgaların aniden yükselmesiyle çırpınmaya başlayan 4 kişilik aile, boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıya çıkarılan aileden Abdullah K. (20) öldü, 3 kişi kurtuldu. Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü Köyü'nde imamlık yapan Abdüllatif Kıraç (23) arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'a geldi. Arsin ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kayalıklara giden Kıraç, ayağının kayması sonucu denize düştü. Dalgalı denizde akıntıya kapılan Kıraç kayboldu. Kıraç'ın cesedine dün ulaşıldı.