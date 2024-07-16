Dereler taştı, 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış Esendal köyünde sele neden oldu. Esendal deresinin taşması sonucu dört grup köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede dün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Dere taştı, köy yolları ulaşıma kapandı, bazı ahırlar ise zarar gördü. Esandal köyünde yaşanan sel sonrası, Esandal, Boyalı, Serinsu ve Balalan köylerinin grup yolları ulaşıma kapandı. Sel felaketinin ardından İl Özel İdare ve Belediye ekipleri tarafından yol açma çalışması başlattı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı afette maddi hasarlar oluştu.