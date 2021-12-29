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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Dereler taştı can pazarı yaşandı

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
ERDEM ESEN ERDEM ESEN
Dereler taştı can pazarı yaşandı

Edirne ve Kırklareli’nde sel nedeniyle dereler taştı, evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından iş makineleriyle kurtarıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aşırı yağışlar, ilçedeki derelerde taşkına neden oldu. Ergene Nehri'nin debisi 24 saatte 7.5 kat arttı. Ergene Nehri'nin yatağından taşmasıyla Çiftlikköy ile Salarlı köyleri arasındaki alternatif yol ulaşıma kapandı. Atatürk Mahallesi'nde bazı siteleri su bastı, mahsur kalan vatandaşları AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleriş makineleriyle kurtardı. Taşkın bölgesine gelen Edirne Valisi Ekrem Canalp çalışmaları bizzat yönetti. Kırklareli'nde de sağanak yağış, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde taşkınlara neden oldu. Lüleburgaz Deresi taşınca, Kümevleri mevkiindeki evlerin birinci katlarını su bastı. Dere üzerinden giden köprünün sular altında kalması ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, askeri personel, polis, belediye, sağlık ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımı ve botlarla kurtarıldı. Babaeski ilçesinde de Çürtlen Deresi'nin taşması sonucu ev ve işyerlerini su basarken, vatandaşlar kepçelerle tahliye edildi. Pınarhisar ilçesinde de Kaynarca Deresi taşınca bazı ev ve işyerleri su altında kaldı.

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Dereler taştı can pazarı yaşandı
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