Dereye düşen gençten 3 gündür haber alınamıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarıyla dün piknik yapmak için geldiği Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyü yakınında arkadaşıyla dereye giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları ikinci gününde sürdü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personeli, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin desteğiyle çalışma yürütüyor.