Haberler Yaşam Haberleri Dereye düşen gençten 3 gündür haber alınamıyor
Giriş Tarihi: 12.5.2025

Dereye düşen gençten 3 gündür haber alınamıyor

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Dereye düşen gençten 3 gündür haber alınamıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarıyla dün piknik yapmak için geldiği Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyü yakınında arkadaşıyla dereye giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları ikinci gününde sürdü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personeli, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin desteğiyle çalışma yürütüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dereye düşen gençten 3 gündür haber alınamıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz