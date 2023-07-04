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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Derin dondurucudan 121 ceset parçası çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Derin dondurucudan 121 ceset parçası çıktı
İzmir'de kıskançlık nedeniyle 4 kişiyi öldürdükten sonra parçalayıp derin dondurucuya koyan katil Saparmurat Haliyev'in işlediği korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bayraklı ilçesinde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'un öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulduğu belirlenmişti. Çeşme'de yakalanan Türkmenistan uyruklu katil zanlısı Saparmurat Haliyev tutuklandı. Daha önceden kasaplık yapan Haliyev'in, sevgilisi Gülkamar'ı 71, Kerimov'u 42'i, kızları ise 4 ve 5 parçaya ayırdığı belirlendi. Olay yerinden toplanan toplam 121 ceset parçası, İzmir Adli Tıp Kurumu çalışanları tarafından gece gündüz çalışarak 2 günlük bir sürede birleştirildi. DNA analiziyle kimlik tespiti yapıldı. Normalde 3-4 ay sürecek DNA analizinin çalışanların sıkı çalışmasıyla çok kısa sürede bitirildiği öğrenildi.

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Derin dondurucudan 121 ceset parçası çıktı
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