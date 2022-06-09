’Dersi kaynatıyorsunuz’ diye evire çevire dövdü! Dehşet anları kamerada

"BU ŞEKİLDE DAYAK ATILMAZ"

Olayın oluş şekli hakkında da bilgiler veren Ahmet Yılman, "Oğlum bize olayı anlattı. Onun anlattığına göre arkasında oturan arkadaşı saati sormuş. O da kendisine dönüp saati söylemiş. Öğretmen de konuştuklarını görünce, hemen yanlarına gelmiş ve hem küfür edip hem de "Dersi niye kaynatıyorsunuz" diyerek dövmeye başlamış. Omzuna yüklenerek ezmiş. Oğlum da "Hocam canımı yakıyorsunuz" deyince hem "Yakarım" deyip hem de başka argo kelimeler kullanarak "Dayak nasıl atılır" diyerek ensesine vurmaya devam etmiş. Varsa bir hatası veya yanlışı, bu şekilde dayak atılmaz. Ailesini çağırıp ailesine söyle, neden gencecik delikanlıya dayak atıyorsunuz. Hadi çok sinirlendin at iki tokat tamam. Bu nasıl bir dayaktır. Evire çevire dövüyorsun. Arkadaşları da o dayak yerken gülüyor." şeklinde konuştu.



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"EĞİTİM DAYAKLA OLMAZ"

Öğretmenin yaptığı davranışın kabul edilebilir olmadığının altını çizen Yılman, "Milli Eğitim Müdürü olayla ilgili soruşturma açtıklarını söyledi. Sonucunu takip edeceğiz. Öğretmenin yaptığının yanına kar kalmaması amacıyla sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Biz ve pek çok veli hep çocuklara öğretmenlerine karşı çıkmaması konusunda öğüt veriyoruz.