Dersimiz bisiklet

Mardin Derik
'te yaşayan ve bir şirkete danışmanlık yapan 3 çocuk annesi Sevdet Baki
, pandemide işini kaybedince, kadınlara, içlerinde çocukluk hayali olarak kalan bisiklet sürmeyi öğretmeye karar verdi. Sosyal medyadan yaptığı duyuruya 38 kadın geri dönüş yapınca, hemen işe koyuldu. Mahalle aralarında ve bulduğu boş arazilerde, tek bisikletle günde 8 saat ders veren Baki, 4 ayda 72 kadını, hayaline kavuşturdu. 50 kadın da sırada bekliyor. Öğrencileri arasında en çok ev kadını olsa da avukat, polis, doktor ve öğretmen de var. Durumu öğrenen duyarlı bir esnafın geçen ay iki bisiklet hediye ettiği Baki, Derik Bisiklet ve Doğa Kulübü
'nü de kurdu. En büyük isteği ise Derik merkezinde sadece kadınların katılacağı bir bisiklet turnuvası düzenlemek.
'TENİS DE OYNAYACAĞIZ'
'Her rüzgâr esintisi senin için bir umuttur' sloganıyla, kadınlara bisiklet sürmeyi öğretmekten duyduğu sevinci SABAH
'a anlatan Baki, "Derik'te olmayan bir şey yapıyorduk. Burada, sokakta bisiklet süren bir kadın düşünmek imkânsızdı. Bu tabuyu yıkmak için böyle bir yola girdim ve birlikte yıktık. Bugün artık, Derik için bisikletin cinsiyeti yok. Ben, bisiklet kullanırken ruhumu hep özgür hissederim. Rüzgâr hep güzel şeyler fısıldar. 'Bunu her kadın hissetmeli' dedim. Bisiklet kullanmak isteyen herkese de 'rüzgarı hisset' diyorum. Bize destek olması için görüştüğümüz ilçe kaymakamı Evren Bey
, bisiklet ve kask sözü verdi. Burada gençlere ve kadınlara tenis de öğretmek istiyorum. Kaymakam bey, spor tesisinin yanına tenis kortu yapabileceklerini de söyledi, umarım gerçekleşir. Kira verecek düzenli bir gelirimiz olmadığı için kulüp binası açamadık. Kulübümüze bir yer ve teknik malzeme için hayırseverlere ihtiyacımız var" dedi.
'KIZIN SÜRMESİ AYIP DERLERDİ'
FATMA IŞIKER (37)
: Sürmeyi öğrenmek için, haftada 2 gün Mardin'den Derik'e geliyorum. Bizim coğrafyamızda kız çocuklarının bisiklet kullanması mümkün değildi. Sevdet hoca
bize öncü oldu.
AVUKAT ŞÜKRAN ESER:
Hayalimi Şükran hocamızla gerçekleştirdik. Ben bile inanmıyordum.
ZELAL SÖYLEMEZ (52)
: Bizim zamanımızda kadının bisiklet sürmesi ayıp derlerdi. Bir kızım gizlice öğrendi. Diğer iki kızım da burada öğreniyor. Ben de 40-50 yıl önceki hayalimi gerçekleştiriyorum.
GÜLŞAH DINLER (40):
Hem bisiklet sürmeyi öğrendim hem de yarışmada dereceye girip ödül aldım.