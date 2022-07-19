Derviş Eroğlu taburcu oldu

YDÜ Hastanesi'nde ilk önce, yükselen tansiyonu kontrol altına alınan Dr. Derviş Eroğlu'nun, kalp ritmini kontrol altına almak için 5 Temmuz'da ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takıldı. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Prof. Dr. Levent Cerit ve Uzm. Dr. Aziz Günsel tarafından gerçekleştirilen operasyonla takılan ICD, oluşan düzensizliği otomatik olarak algılayıp, elektroşok ile kalp ritmini normale çevirdi.

13 Temmuz'da ise, tomografik anjiyo ile yüzde 80 daralma tespit edilen Dr. Derviş Eroğlu'nun şah damarı; gerçekleştirilen "karotis" ameliyatı ile açılarak tıkanıklığa neden olan plaklar temizlendi ve sorunsuz bir şekilde kapatıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem, Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ile Anestezi Uzmanı Dr. Yeşim Taşeli'nin gerçekleştirdiği operasyon yaklaşık 2 saat sürmüştü.