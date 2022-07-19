Haberler Yaşam Haberleri Derviş Eroğlu taburcu oldu
Giriş Tarihi: 19.7.2022 12:22 Son Güncelleme: 19.7.2022 12:26

Derviş Eroğlu taburcu oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, taburcu oldu. 3 Temmuz’da, yüksek tansiyon ve kısa süreli bilinç kaybı şikayetleriyle YDÜ Hastanesi’ne başvuran Dr. Eroğlu, 16 gün süren tedavi ile sağlığına kavuştu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Derviş Eroğlu taburcu oldu

YDÜ Hastanesi'nde ilk önce, yükselen tansiyonu kontrol altına alınan Dr. Derviş Eroğlu'nun, kalp ritmini kontrol altına almak için 5 Temmuz'da ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takıldı. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Prof. Dr. Levent Cerit ve Uzm. Dr. Aziz Günsel tarafından gerçekleştirilen operasyonla takılan ICD, oluşan düzensizliği otomatik olarak algılayıp, elektroşok ile kalp ritmini normale çevirdi.

13 Temmuz'da ise, tomografik anjiyo ile yüzde 80 daralma tespit edilen Dr. Derviş Eroğlu'nun şah damarı; gerçekleştirilen "karotis" ameliyatı ile açılarak tıkanıklığa neden olan plaklar temizlendi ve sorunsuz bir şekilde kapatıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem, Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ile Anestezi Uzmanı Dr. Yeşim Taşeli'nin gerçekleştirdiği operasyon yaklaşık 2 saat sürmüştü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişecek mi? Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken mesaj
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya son uyarı!
YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YÖK Atlas Tercih Robotu ÖSYM ile 2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor/bitiyor?
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol düşüşünü sürdürücek mi? Uzman isim açıkladı
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları duyuruldu! ÖSYM 2022 (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık) 2 ve 4 yıllık YKS Üniversite taban/tavan puanları
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim taban puanları 2022 belli oldu mu? ÖSYM ile AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları
Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklama: Vaka sayısı 40 kat arttı!
MEB il içi atama sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan KYK kredi borcu düzenleme açıklaması! KYK kredileri alınan anapara kadar geri ödenecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Derviş Eroğlu taburcu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA