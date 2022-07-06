Haberler Yaşam Haberleri Derviş Eroğlu’nun kalbine, ICD takıldı
Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:53 Son Güncelleme: 6.7.2022 12:00

Derviş Eroğlu’nun kalbine, ICD takıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Derviş Eroğlu’nun kalbine, ICD takıldı

Yüksek tansiyon ve kısa süreli bilinç kaybı şikayetleriyle 3 Temmuz’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran ve gözlem altına alınan KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kalbine ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu ve Prof. Dr. Levent Cerit tarafından gerçekleştirilen 40 dakikalık girişimsel operasyon başarıyla tamamlandı. Prof. Dr. Hamza Duygu, yapılan ileri incelemeler sonucunda kalp ritminde düşüş ve taşikardi atakları saptanması üzerine, Derviş Eroğlu'na koruma amaçlı ICD takıldığını açıkladı.

Eroğlu'nun işlem sonrası kontrollerinin iyi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Duygu, "Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu'nun sağlık durumunu serviste takip ediyoruz. Sayın Eroğlu'nu birkaç gün içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi açıklandı: Temmuz emekli memur zam farkları ne zaman ödenecek?
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 TL'yi buldu: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? 2022 Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu!
Memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek, hangi tarihte? Temmuz Zamlı memur ve emekli maaşları 2022 ödeme takvimi netleşti!
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak ve kimler alabilir?
Emekli maaş zammı hesaplama tablosu ortaya çıktı! Temmuz 2022 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu?
Son dakika: Diploma yırtmalı provokasyonun sır perdesi aralandı! O doktor ve kardeşleri FETÖ okulunda yetişmiş
Son dakika: 3600 ek gösterge, asgari ücret ve Temmuz zamlarından sonra AK Parti'den 3 önemli adım: Tarih belli oldu
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: 2022 Temmuz ayı E devlet Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Derviş Eroğlu’nun kalbine, ICD takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA