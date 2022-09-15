Destan final mi? Destan 28.bölümde neler olacak?

DESTAN FİNAL Mİ?

Destan dizisi 15 Eylül 2022 tarihinde yayımlanacak olan 28. bölümüyle final yaparak sona erecek. Final kararı aldığını ilan eden yapımcı Mehmet Bozdağ, Destan dizisinin sadece final bölümünün çekileceğini belirtti.

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

ÇİN, GÖKSARAY'I İŞGAL EDİYOR

Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar. En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder. Çin İmparatoru'nu öldürmek isterken kandaşı ve savaşçıları ile birlikte esir edilir.

Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez. Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar. Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.