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Giriş Tarihi: 15.9.2022 13:45 Son Güncelleme: 15.9.2022 13:46

Destan final mi? Destan 28.bölümde neler olacak?

ATV’nin dizisi Destan bu akşam ekrana gelecek. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli’nin rol aldığı dizi 28.bölümle ekrana veda ediyor. Dizinin takipçileri Destan final mi, neden bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Destan'ın finalinde baba olacağını öğrenen Batuga'nın evladı ve halkı için kendini feda edişi ekrana gelecek.

Destan final mi? Destan 28.bölümde neler olacak?

Destan izleyicileri bu akşam son bölümle diziye veda edecek. Finalde, baba olacağını öğrenen Batuga'nın evladı ve halkı için kendini feda edişi ekrana geliyor. İşte Destan'nın final bölümü özeti

DESTAN FİNAL Mİ?

Destan dizisi 15 Eylül 2022 tarihinde yayımlanacak olan 28. bölümüyle final yaparak sona erecek. Final kararı aldığını ilan eden yapımcı Mehmet Bozdağ, Destan dizisinin sadece final bölümünün çekileceğini belirtti.

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

ÇİN, GÖKSARAY'I İŞGAL EDİYOR

Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar. En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder. Çin İmparatoru'nu öldürmek isterken kandaşı ve savaşçıları ile birlikte esir edilir.

Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez. Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar. Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.

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Destan final mi? Destan 28.bölümde neler olacak?
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