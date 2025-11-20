Deterjanlı kahve skandalına ev hapsi

İstanbul Beyoğlu'da bir kafede kahve içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan mühendis Ayben Ö.T.'nin ailesinin yoğun bakım servisi önündeki endişeli bekleyişi sürüyor. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nin yaptığı incelemede, işletme sahibi kız kardeşler G.S.Ö. ile S.N.Ö.'nün babası Engin Ö.'nün mutfakta kullanılan şişelere endüstriyel bulaşık deterjanı koyduğu belirlendi.

Kahveyi hazırlayan M.A.'nın ise deterjan dolu bu şişeyi su sanarak kullandığı tespit edildi. Kafe mühürlenirken, baba E.Ö. (52), kahveyi yapan M.A. (50), işletmeci kız kardeşler G.S.Ö. (26) ve S.N.Ö. (28) gözaltına alınmış, savcılık ifadelerinin ardından M.A. ile S.N.Ö hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile ev hapsi kararı verilirken, diğer iki şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.