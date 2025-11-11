DEV DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki büyük derbi, Süper Lig'in en çekişmeli maçlarından biri olarak izleyicilerin heyecanını artırıyor. İki takım sahada hem strateji hem de performans mücadelesi verecek. Fenerbahçe ev sahibi avantajını kullanmayı hedeflerken, Galatasaray deplasmanda galip gelmeye çalışacak. Taraftarlar, goller ve sert mücadeleyle dolu bir karşılaşma izleyecek. Peki, FB-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilen fikstüre göre, sezonun ilk Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Heyecan dolu bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin evi olan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Dev derbinin başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.
TFF'nin açıkladığı takvime göre, ligin ilk yarısında oynanacak derbiler şu şekilde:
Galatasaray-Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi, RAMS Park, 20.00 Galatasaray-Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi, RAMS Park, 20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar, Tüpraş Stadyumu, 20.00
Fenerbahçe-Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi, Chobani Stadyumu, 20.00
Trabzonspor-Beşiktaş: 14 Aralık Pazar, Papara Park, 20.00