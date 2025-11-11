DEV DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki büyük derbi, Süper Lig'in en çekişmeli maçlarından biri olarak izleyicilerin heyecanını artırıyor. İki takım sahada hem strateji hem de performans mücadelesi verecek. Fenerbahçe ev sahibi avantajını kullanmayı hedeflerken, Galatasaray deplasmanda galip gelmeye çalışacak. Taraftarlar, goller ve sert mücadeleyle dolu bir karşılaşma izleyecek. Peki, FB-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?