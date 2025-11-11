Haberler Yaşam Haberleri DEV DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 11.11.2025 16:20

DEV DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli derbi, Süper Lig’in en heyecanla beklenen maçlarından biri olarak futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İki rakip, hem taktik hem de form durumu mücadelesi vererek sahada üstünlük arayacak. Fenerbahçe iç sahada avantajı kullanmak isterken, Galatasaray deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Taraftarlar için goller ve kıran kırana mücadele unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Peki, FB-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilen fikstüre göre, sezonun ilk Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Heyecan dolu bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin evi olan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Dev derbinin başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.

FB GS DERBİSİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı, Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran kuruluşta. Trendyol Süper Lig'in tüm karşılaşmaları gibi, bu dev derbi de beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG DERBİ TAKVİMİ

TFF'nin açıkladığı takvime göre, ligin ilk yarısında oynanacak derbiler şu şekilde:

Galatasaray-Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi, RAMS Park, 20.00

Galatasaray-Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi, RAMS Park, 20.00

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar, Tüpraş Stadyumu, 20.00

Fenerbahçe-Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi, Chobani Stadyumu, 20.00

Trabzonspor-Beşiktaş: 14 Aralık Pazar, Papara Park, 20.00

