Dev kruvaziyer Marmaris’e demir attı

Bahamalar bayraklı kruvaziyer gemi Marella Discovery 2, 1708 yolcu ve 735 mürettebatıyla Marmaris'e demir attı.Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan 1 Ağustos 2025'te hareket eden gemi, 6 Ağustos'ta Kıbrıs'ın Limasol Limanı'ndan başlayan bir haftalık turunun Marmaris etabını tamamladı. Bahamalar bayraklı 264.26 metre uzunluğundaki Marella Discovery 2, 1708 yolcu ve 735 mürettebatıyla sabah saatlerinde Marmaris Limanı'na yanaştı. Tur kapsamında İzmir, Santorini Adası ve Rodos Adası'nı ziyaret eden gemi, Marmaris'ten sonra Alanya'ya, ardından ana limanı Limasol'a dönecek. Turun 13 Ağustos'ta sona ermesi planlanıyor. Sabah saatlerinde gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Marmaris çarşısı, Marmaris Kalesi ve çevredeki turistik noktaları gezdi. Geminin gelmesi ile birlikte çarşı içinde ve limanda esnafın işyerlerini erken açtığı ve hazırlıklarını erken tamamladığı görüldü.