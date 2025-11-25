Haberler Yaşam Haberleri DEV MAÇ BAŞLADI! Ajax - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 25.11.2025 22:19

DEV MAÇ BAŞLADI! Ajax - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu Lig Aşaması 5. hafta mücadeleleri devam ediyor. Hollanda devi Ajax, Portekiz'in köklü kulübü Benfica'yı Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da ağırlayacak. Her iki takım için de üst tura yükselme yarışında büyük önem taşıyan bu karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Ajax - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEV MAÇ BAŞLADI! Ajax - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nda 5. hafta maçları, futbolseverlere büyük heyecan yaşatmaya devam ediyor. Hollanda futbolunun simgelerinden Ajax ile Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica, bugün kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. İki takımın da geçmiş başarıları ve genç yetenekleriyle tanınması, bu karşılaşmayı günün en dikkat çekici maçlarından biri haline getiriyor. Lig Aşaması'ndaki puan durumları göz önüne alındığında, bu maçtan alınacak her puan, takımların Avrupa'daki yol haritasını belirleyecek.

AJAX - BENFICA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu önemli karşılaşması için belirlenen tarih ve saat bilgileri şöyledir:

Mücadele, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak. (Bugün)

Karşılaşma, Ajax'ın evi olan Johan Cruyff Arena'da gerçekleşecektir.

Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 20:45'te başlayacaktır.

AJAX - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Tabii Spor ekranlarından canlı yayımlanıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ - 25 KASIM 2025

20:45 Galatasaray - U.S Gilloise (TRT 1)

20:45 Ajax - Benfica (tabii)

23:00 B. Dortmund - Villarreal (tabii)

23:00 Bodø/Glimt - Juventus (tabii)

23:00 Chelsea - Barcelona (tabii)

23:00 Man. City - B. Leverkusen (tabii)

23:00 Marsilya - Newcastle (tabii)

23:00 Napoli - Karabağ (tabii)

23:00 Slavia Prag - Ath. Bilbao (tabii)

ARKADAŞINA GÖNDER
DEV MAÇ BAŞLADI! Ajax - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz