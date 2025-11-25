DEV MAÇ BAŞLADI! Ajax - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nda 5. hafta maçları, futbolseverlere büyük heyecan yaşatmaya devam ediyor. Hollanda futbolunun simgelerinden Ajax ile Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica, bugün kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. İki takımın da geçmiş başarıları ve genç yetenekleriyle tanınması, bu karşılaşmayı günün en dikkat çekici maçlarından biri haline getiriyor. Lig Aşaması'ndaki puan durumları göz önüne alındığında, bu maçtan alınacak her puan, takımların Avrupa'daki yol haritasını belirleyecek.