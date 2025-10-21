DEV MAÇA GERİ SAYIM! Arsenal- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak dev mücadeleyle devam ediyor. Grupta kritik bir öneme sahip olan bu karşılaşma, iki takımın üst tur şansını yakından etkileyecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. İşte Arsenal – Atletico Madrid karşılaşmasına dair merak edilen tüm detaylar…
ARSENAL – ATLETICO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele, 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.
