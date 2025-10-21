Haberler Yaşam Haberleri DEV MAÇA GERİ SAYIM! Arsenal- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2025 00:00

DEV MAÇA GERİ SAYIM! Arsenal- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Bu haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Arsenal, sahasında Atletico Madrid’i ağırlayacak. Emirates Stadyumu’nda oynanacak bu kritik karşılaşma öncesinde iki ekip de galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Arsenal – Atletico Madrid maçıyla ilgili tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri…

DEV MAÇA GERİ SAYIM! Arsenal- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak dev mücadeleyle devam ediyor. Grupta kritik bir öneme sahip olan bu karşılaşma, iki takımın üst tur şansını yakından etkileyecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. İşte Arsenal – Atletico Madrid karşılaşmasına dair merak edilen tüm detaylar…

ARSENAL – ATLETICO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele, 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

ARSENAL – ATLETICO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele, 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

ARSENAL MUHTEMEL 11

Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafıori, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres

ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

Oblak, Llorente, Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Callagher, Barrios, Raspadori, Griezmann, Alvarez

ARKADAŞINA GÖNDER
DEV MAÇA GERİ SAYIM! Arsenal- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz