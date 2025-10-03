Dev ‘torbacı’ operasyonu: 171 kişi tutuklandı

İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yapan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takiplerle suç faaliyetleri delillendirilen şüphelilere yönelik operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 189 şüpheliden 171'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.