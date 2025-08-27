DEVLER LİGİ KURA ÇEKİMİ 2025-2026: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Galatasaray’da!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 27 Ağustos'ta oynanacak play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, Devler Ligi'nin yeni sezonu lig formatıyla başlayacak. Futbolseverler ise gözlerini kura çekimine çevirmiş durumda. Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte ayrıntılar...

