DEVLER LİGİ KURA ÇEKİMİ 2025-2026: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Galatasaray’da!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 27 Ağustos'ta oynanacak play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, Devler Ligi'nin yeni sezonu lig formatıyla başlayacak. Futbolseverler ise gözlerini kura çekimine çevirmiş durumda. Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte ayrıntılar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kuraları, 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da çekilecek. Avrupa futbolunun devlerini bir araya getirecek kura töreni, TSİ 19.00'da başlayacak.
GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ
Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, PSV, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Slavia Prag, Olympiacos.
FENERBAHÇE, BENFİCA KARŞISINDA LİG AŞAMASINA YÜKSELEBİLİR
İstanbul'daki ilk karşılaşmada Benfica ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında rakibini elediği takdirde gruplara kalmayı garantileyecek.
PLAY-OFF TURUNDAN 7 TAKIM DAHA GRUPLARA YÜKSELECEK
Benfica – Fenerbahçe
Kopenhag – Basel
Bodo/Glimt – Sturm Graz
Celtic – Kairat Almaty
Ferencvaros – Karabağ
Kızılyıldız – Pafos
Rangers – Club Brugge