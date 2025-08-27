Haberler Yaşam Haberleri DEVLER LİGİ KURA ÇEKİMİ 2025-2026: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Galatasaray'da!
Giriş Tarihi: 27.8.2025 09:14

DEVLER LİGİ KURA ÇEKİMİ 2025-2026: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Galatasaray'da!

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan play-off rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bu maçların tamamlanmasının ardından 36 takımın yer alacağı lig aşaması başlayacak. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray doğrudan gruplarda yer alırken, Fenerbahçe ise Benfica’yı elemesi halinde Devler Ligi biletini alacak. Gözler şimdi kura çekimine çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

DEVLER LİGİ KURA ÇEKİMİ 2025-2026: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Galatasaray’da!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 27 Ağustos'ta oynanacak play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, Devler Ligi'nin yeni sezonu lig formatıyla başlayacak. Futbolseverler ise gözlerini kura çekimine çevirmiş durumda. Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kuraları, 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da çekilecek. Avrupa futbolunun devlerini bir araya getirecek kura töreni, TSİ 19.00'da başlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Monako'da yer alan Grimaldi Forum'da yapılacak kura çekimi, futbolseverler için TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, PSV, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Slavia Prag, Olympiacos.

FENERBAHÇE, BENFİCA KARŞISINDA LİG AŞAMASINA YÜKSELEBİLİR

İstanbul'daki ilk karşılaşmada Benfica ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında rakibini elediği takdirde gruplara kalmayı garantileyecek.

PLAY-OFF TURUNDAN 7 TAKIM DAHA GRUPLARA YÜKSELECEK

Benfica – Fenerbahçe

Kopenhag – Basel

Bodo/Glimt – Sturm Graz

Celtic – Kairat Almaty

Ferencvaros – Karabağ

Kızılyıldız – Pafos

Rangers – Club Brugge

ARKADAŞINA GÖNDER
DEVLER LİGİ KURA ÇEKİMİ 2025-2026: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Galatasaray'da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz