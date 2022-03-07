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Giriş Tarihi: 8.3.2022

Devlet destekledi kadınlar başardı

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Devlet destekledi kadınlar başardı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların her alanda yaşadığı mağduriyetlere karşı hak arama mücadelesinin sembolü. Bu özel günde, Türkiye’de binlerce kadın devlet teşvikleriyle iş sahibi olarak kendi ayakları üzerinde durmanın gururunu yaşıyor

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü'nün hikâyesi emekçi kadınların hak arama mücadelesi sırasında canlarını veren yüzlerce kadına dayanıyor. Bu acılı hikâyenin BM tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' olarak ilan edilmesi sonucu tüm dünyada kutlanıyor. Kadınları acılar ve mağduriyetlerle gündeme taşımak yerine başarı öyküleriyle yücelten Türkiye'de verilen desteklerle kadınlar üretiyor, ekonomiye can veriyor.



Devlet, bir yandan girişimcilere katkı sağlarken bir yandan da iş arayanlara İŞKUR, KOSGEB aracılığı ile iş kapısı aralıyor. İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Türkiye'nin her alanda üreten, ülke ekonomisine can veren ve kendi ayakları üzerinde duran kadınları 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle SABAH'a konuştu:



Kocaeli'nde istiridye mantar üretimi ve ticareti yapan tek kadın Ayşegül Sakaoğlu (31): İstiridye mantar üretimi ve tedariki ile kültür ve kestane mantarı tedarik işleriyle uğraşıyorum. Önce devletim sonra ailemin desteği ile iş sahibi oldum. İşim sayesinde bir de eş sahibi oldum. İşim vesilesiyle nişanlımla tanıştım. Mantarları bebeğim gibi büyütüyorum.
İzmir'de güneş enerjisi paneli üreten bir firmada üretim alanında çalışan Zeynep Uysal (22): İzmir 9 Eylül Üniversitesi Biyomedikal bölümü mezunuyum. 1.5 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. İŞKUR beni ACS enerji firması ile tanıştırdı. İŞKUR'un işbaşı eğitimi programı kapsamında ustalık belgesi aldım. Kendi alanımda olmasa da mezun olur olmaz işe başladığım için mutlu ve huzurluyum.

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Devlet destekledi kadınlar başardı
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