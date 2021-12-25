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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Devlet sanatçısı Yavaşca son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Devlet sanatçısı Yavaşca son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden klasik Türk müziğinin önemli ismi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Beşiktaş’taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi’nde toprağa verildi

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekâr Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da iki gün önce tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı olarak çoklu organ yetmezliğinden 95 yaşında hayatını kaybeden Yavaşca için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından isimler, merhumun eşi Ayten Yavaşca, aile üyeleri ve sevenleri katıldı.



Kılınan cenaze namazının ardından Yavaşca'nın naaşı defnedilmek üzere Beşiktaş'ta bulunan Yahya Efendi Türbesi'ne defnedildi. Ayten Yavaşca eşini anlatarak, "61 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Büyük bir aşk yaşadık. Ben Yavaşca'ya 'Mutlu musun?' derdim o ise 'Ben Kilisliyim' derdi. Kilisli olmakla çok övünürdü. Doğduğu evi de müze yapacağız. 2 ay içerisinde müzemiz açılacak" dedi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise "Yeni nesillerin onun eserlerini, kültürümüze verdiği büyük emeği bilmesi ve takdir etmesi geleceğimiz için önemli olacaktır. Geçmişini bilmeyenler geleceğini inşa edemezler. Allah rahmet eylesin" dedi.

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Devlet sanatçısı Yavaşca son yolculuğuna uğurlandı
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