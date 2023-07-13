Devletimiz yanınızda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak'ta selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Göktaş ilk olarak Devrek ilçesine hareket etti. Devrek'te felaketin yaşandığı mahallelerde yetkililerden brifing alan Bakan Göktaş, selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Bakan Göktaş, yaşanan sıkıntıların takipçisi olacaklarını bildirdi. "Sel felaketinden etkilenen illerimizde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması adına 50 milyon liralık kaynak oluşturduk" diyen Bakan Göktaş, halihazırda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.Bakan Göktaş, ilk etapta, Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4.3 milyon liralık kaynağın aktarılması için talimat verdiğini söyleyerek devlet olarak üstlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti. Bakan Göktaş, selden zarar gören bazı iş yerlerini gezerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Göktaş, Devrek ilçesinin ardından Gökçebey ilçesini ziyaret etti, sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara ve son duruma ilişkin bilgi aldı. Burada esnafla sohbet eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İHAZonguldak'taselden etkilenen bölgelerde AFAD gönüllüleri yaptıkları çalışmalarla selin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kentte sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin bulunduğu Beycuma beldesine Eskişehir, İstanbul ve Ankara'dan gelen AFAD gönüllüleri yaptıkları çalışmalarla esnaf ve vatandaşlara destek oluyor. Çeşitli meslek gruplarından yaklaşık 350 kişinin ev ve iş yerlerinde eşyaların boşaltılmasının yanı sıra temizlik ve psikolojik destek verdiği beldede, hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor. AAZonguldak'ta meydana gelen sel afetinin ardından zarar gören Ereğli ilçesindeki incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "7 Temmuz Cuma günü başlayan ve hafta sonu devam eden aşırı yağışlar sonrasında uyarı verilen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Giresun, Kastamonu, Bolu, Samsun, Karabük, Artvin illerimizde toplam 5 bin 986 ihbar alındı. Tüm ihbarlara ekiplerimiz, AFAD koordinasyonunda ivedilikle müdahale edildi. Aşırı yağışlardan değerli arkadaşlar 10 ilimiz, 82 ilçemiz, bin 353 köy ve mahallemiz etkilendi. Aşırı yağışlar sonucunda Samsun'da 1, Zonguldak'ta 1, Giresun'da 1 olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti" diye konuştu.