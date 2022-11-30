Haberler Yaşam Haberleri Devremülk vurgununda 7 tutuklama! 220 kişiyi dolandırmışlar!
Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:52 Son Güncelleme: 30.11.2022 11:28

Devremülk vurgununda 7 tutuklama! 220 kişiyi dolandırmışlar!

Devremülk sahibi olanları belirleyip, kendileri ile iletişime geçen ve çok cazip fiyatlarla yabancılara satacağız yalanı ile kandırıp, akıl almaz bir yöntem ile 220 kişiyi dolandırılan çete çökertildi. 34 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 7 kişi tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Devremülk vurgununda 7 tutuklama! 220 kişiyi dolandırmışlar!

Kocaeli İzmit İlçesi Körfez Mahallesi 42 Evler mevkiinde, geçtiğimiz Mart ayında bir büro kiralayan firma, iddialara göre daha sonra Kocaeli'nde ikamet eden ve başka illerde devremülkü olan kişileri belirleyerek iletişime geçti. Devremülk sahiplerine, yabancı müşterilerinin çok cazip fiyatlar ile devremülkü almak istediklerini söyleyerek kandıran ve görüşme ayarlayan firma yetkilileri, yapılan görüşmede satış için banka teminatı gerektiğini ifade ederek, işlem yapmak amacıyla vatandaşların mobil bankacılık işlemlerini açtırdı. Ardından cep telefonlarını alarak banka teminatı alıyoruz yalanı ile işlem yaptı.

ERTELEMELİ KREDİ ÇEKMİŞLER

Yapılan işlem sonrası hesaplarından eksilen parayı, banka teminat payı olarak düşünen vatandaşlar, bir süre sonra yaptıkları kontrollerde hesaplarından teminat bedeli değil, ertelemeli kredi çekildiğini öğrendi. Ertelemli olarak çekilen kredinin taksit bildirimleri gelmeye başlayınca dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, soluğu firmanın bürosunda aldı. Bir süre insanları oyalayan gayrimenkul firması yetkilileri, daha sonra büroyu kapatarak kayıplara karıştı.

UYGULAMA YÜKLEMİŞLER

Yapılan şikayetler üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıclık Büro ekipleri, şüpheli şahısların devremülk sahiplerini arayarak, sahibi olduğu devre mülkleri yabancı uyruklu şahıslara yüksek fiyatlara satabileceklerini söylediklerini ve kurmuş oldukları paravan şirketlere güven sağlamak amacıyla çağırdıklarını belirledi. Daha sonra tuzağa düşürdükleri kişileri oyalayıp telefonlarını ellerinden alarak, mağdurların telefonlarına kendi bilgileri dışında mobil bankacılık uygulaması yükledikleri ve bu uygulama ile kredi çektikleri belirlendi.

5 İLDE 34 GÖZALTI

Olayla ilgili devam eden çalışmalarda ise şüphelilerin çekilen kredileri kendi hesaplarına aktardıktan sonra, yine güven oluşturmak adına başka illerde atıl durumda bulunan devremülklere dair satış sözleşmesi imzalatarak 220 mağduru dolandırdıkları tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 24 Kasım 2022 günü Kocaeli'de 2, Yalova'da 6, Sakarya'da 1, İzmir'de 1, İstanbul'da 14 adres olmak üzere toplam 34 adrese operasyon düzenlendi. Olayla ilgili 34 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetin şüphelileri ikametleri ve 2 paravan şirket ofislerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, mağdurlara ait çok sayıda evrak, çok sayıda şirkete ait kaşe, suçta kullanılan telefonlar ve sim kartları ile devre mülk sözleşmeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyette serbest kalırten, adliyeye sevk edilen 29 kişiden A.A , İ.U.İ, S.K, Z.Ö, H.T, Y. A, O. Z isimli 7 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Devremülk vurgunu yapan çetenin 220 mağdurun hesabından, kiminden 20, kiminden 50 kiminden ise 200 bin TL'ye yakın para alarak mağdur ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı: Yüzde 99 belli
EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT ve sözleşmeli personel için kadro mesajı! Tarih verildi: Yasalaşmasına şahit olacağız
TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
Şaka mısınız siz?
Yok mu Ayşe’yi burslu okutacak bir tıp fakültesi?
Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da Osman Bey gemileri yakıyor!
SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
Oyuncu Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı... Büyük vefasızlık!
ARKADAŞINA GÖNDER
Devremülk vurgununda 7 tutuklama! 220 kişiyi dolandırmışlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA