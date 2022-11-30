Devremülk vurgununda 7 tutuklama! 220 kişiyi dolandırmışlar!

Kocaeli İzmit İlçesi Körfez Mahallesi 42 Evler mevkiinde, geçtiğimiz Mart ayında bir büro kiralayan firma, iddialara göre daha sonra Kocaeli'nde ikamet eden ve başka illerde devremülkü olan kişileri belirleyerek iletişime geçti. Devremülk sahiplerine, yabancı müşterilerinin çok cazip fiyatlar ile devremülkü almak istediklerini söyleyerek kandıran ve görüşme ayarlayan firma yetkilileri, yapılan görüşmede satış için banka teminatı gerektiğini ifade ederek, işlem yapmak amacıyla vatandaşların mobil bankacılık işlemlerini açtırdı. Ardından cep telefonlarını alarak banka teminatı alıyoruz yalanı ile işlem yaptı.

ERTELEMELİ KREDİ ÇEKMİŞLER

Yapılan işlem sonrası hesaplarından eksilen parayı, banka teminat payı olarak düşünen vatandaşlar, bir süre sonra yaptıkları kontrollerde hesaplarından teminat bedeli değil, ertelemeli kredi çekildiğini öğrendi. Ertelemli olarak çekilen kredinin taksit bildirimleri gelmeye başlayınca dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, soluğu firmanın bürosunda aldı. Bir süre insanları oyalayan gayrimenkul firması yetkilileri, daha sonra büroyu kapatarak kayıplara karıştı.

UYGULAMA YÜKLEMİŞLER

Yapılan şikayetler üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıclık Büro ekipleri, şüpheli şahısların devremülk sahiplerini arayarak, sahibi olduğu devre mülkleri yabancı uyruklu şahıslara yüksek fiyatlara satabileceklerini söylediklerini ve kurmuş oldukları paravan şirketlere güven sağlamak amacıyla çağırdıklarını belirledi. Daha sonra tuzağa düşürdükleri kişileri oyalayıp telefonlarını ellerinden alarak, mağdurların telefonlarına kendi bilgileri dışında mobil bankacılık uygulaması yükledikleri ve bu uygulama ile kredi çektikleri belirlendi.

5 İLDE 34 GÖZALTI

Olayla ilgili devam eden çalışmalarda ise şüphelilerin çekilen kredileri kendi hesaplarına aktardıktan sonra, yine güven oluşturmak adına başka illerde atıl durumda bulunan devremülklere dair satış sözleşmesi imzalatarak 220 mağduru dolandırdıkları tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 24 Kasım 2022 günü Kocaeli'de 2, Yalova'da 6, Sakarya'da 1, İzmir'de 1, İstanbul'da 14 adres olmak üzere toplam 34 adrese operasyon düzenlendi. Olayla ilgili 34 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetin şüphelileri ikametleri ve 2 paravan şirket ofislerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, mağdurlara ait çok sayıda evrak, çok sayıda şirkete ait kaşe, suçta kullanılan telefonlar ve sim kartları ile devre mülk sözleşmeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyette serbest kalırten, adliyeye sevk edilen 29 kişiden A.A , İ.U.İ, S.K, Z.Ö, H.T, Y. A, O. Z isimli 7 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Devremülk vurgunu yapan çetenin 220 mağdurun hesabından, kiminden 20, kiminden 50 kiminden ise 200 bin TL'ye yakın para alarak mağdur ettiği öğrenildi.