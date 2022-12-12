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Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:37

Devrilen kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetmişti! Minik Yiğit, okulunda anıldı

Rize’de antrenman öncesi kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yiğit Demirel (9), okulunda anıldı. Arkadaşları, sırasına çiçek ve top bıraktıkları Yiğit için gözyaşı döktü.

DHA
Devrilen kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetmişti! Minik Yiğit, okulunda anıldı

Olay, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri'ndeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri, kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel, ağır yaralandı. Sahada ilk müdahalesi yapılan Yiğit, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 3 gün yaşam mücadele veren Yiğit, cumartesi günü öğle saatlerinde hayatını kaybetti.



SIRASINA ÇİÇEK VE FUTBOL TOPU
Doğuş Çay İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Yiğit Demirel için okulunda anma programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, müdür yardımcıları ve okul yöneticilerinin katıldığı törende yapılan konuşmaların ardından Yiğit Demirel'in sırasına fotoğrafı, çiçek ve çok sevdiği futbol topu bırakıldı. Duygusal anların yaşandığı sınıfta öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı. Yiğit'in hastanede yattığı sürede fotoğraflarıyla 'geçmiş olsun' panosu hazırlayan arkadaşları, ölümünün ardından tahtaya 'Yiğit seni özlüyoruz, sen de bizi unutma' notu yazdı.



'ONUN ANISINI YAŞATMANIZI İSTİYORUZ'
Gözyaşlarına hakim olamayan İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen de Yiğit'in arkadaşlarına seslenerek, "Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz, hepinizi çok seviyoruz. Böyle bir şey yaşandığı zamanda ne evimize girebiliyoruz ne uyku uyuyabiliyoruz. Küçücük bir kardeşimiz, o artık cennette. Sizden onun anısını yaşatmanızı istiyoruz. Ona dua edin" dedi.
Sınıf Öğretmeni Gülnur Aydın ise "Yiğidimiz melek oldu gitti, sözün bittiği yerdeyiz. Onu asla unutmayacağız ve çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Öğrencilere rehber öğretmen ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmenleri tarafından bir süre psiko-destek verileceği belirtildi.

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