Haberler Yaşam Haberleri Devrilen motosikletin sürücüsü uyarı tabelasına çarpıp su kanalına düşerek öldü
Giriş Tarihi: 10.12.2025 16:48

Devrilen motosikletin sürücüsü uyarı tabelasına çarpıp su kanalına düşerek öldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde virajda kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu sürüklenip uyarı tabelasına çarptıktan sonra sulama kanalına düşen Arif Aykanat (25) hayatını kaybetti.

DHA
Devrilen motosikletin sürücüsü uyarı tabelasına çarpıp su kanalına düşerek öldü
  • ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli-Zonguldak kara yolu Ören Mahallesi kavşağında meydana geldi. Arif Aykanat'ın kullandığı 78 ABJ 336 plakalı motosiklet, viraja girdiği sırada devrildi. Motosikletiyle beraber sürüklenen sürücü önce uyarı tabelasına çarptı sonra da su kanalına düştü. Motosiklet ise karşı şeride geçip 50 metre kadar sürüklendikten sonra bankete çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aykanat, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arif Aykanat, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Devrilen motosikletin sürücüsü uyarı tabelasına çarpıp su kanalına düşerek öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz