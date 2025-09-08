Haberler Yaşam Haberleri DGS BOŞ KONTENJANLAR BEKLENİYOR: ÖSYM 2025 DGS taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve dikey geçiş bölümleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 8.9.2025 16:19

DGS tercih sonuçları 2025 yılının açıklanmasının ardından gözler DGS boş kontenjanlar listesine çevrildi. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih süreci olması halinde boş kalan kontenjanlara odaklanacak. Bu süreçte güncel DGS taban puanları ve geçiş yapılabilecek bölümler belirleyici olacak. Adaylar gelişmeleri ÖSYM ve YÖK üzerinden takip ediyor. Peki, DGS boş kontenjanlar açıklandı mı, nereden öğrenilir?

2025 DGS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından gündemdeki en önemli başlıklardan biri de DGS boş kontenjanlar oldu. İlk yerleştirmelerde istediği bölüme giremeyen adaylar, DGS ek tercih süreci ile yeniden şansını denemeyi planlıyor. Bu aşamada ÖSYM tarafından açıklanacak DGS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ve güncel DGS taban puanları ile adayların tercihlerini yönlendirecek.Peki, DGS boş kontenjanlar açıklandı mı?

DGS TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "8 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 8 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

DGS 2025 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (15 Eylül saat 23.59'a kadar) e-Devlet üzerinden Üniversite E-Kayıt sistemi ile elektronik kayıt yapabilecek. İşlemin tamamlandığını gösteren onay belgesinin ekranda görülmesi gerekiyor. E-kayıt işlemini bitiren öğrenciler, üniversitelerinin web sitesinde duyurulan belgeleri belirtilen tarihlerde teslim edecek.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih sonuçları sonrasında yerleşen adayların kayıt süreci 11-15 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. DGS ek tercihleri ise bu işlemlerin ardından yapılabilecek. ÖSYM henüz ek tercih takvimini resmi olarak duyurmadı ancak sürecin Eylül ayı bitmeden başlaması öngörülüyor.

DGS TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI

2025 DGS tavan ve taban puanları, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte açıklandı. Adaylar, aşağıdaki bağlantı üzerinden DGS taban puanlarına ulaşabilirler.

DGS TABAN PUANLARI 2025 İÇİN TIKLAYINIZ

