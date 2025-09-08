DGS BOŞ KONTENJANLAR BEKLENİYOR: ÖSYM 2025 DGS taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve dikey geçiş bölümleri açıklandı mı?

2025 DGS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından gündemdeki en önemli başlıklardan biri de DGS boş kontenjanlar oldu. İlk yerleştirmelerde istediği bölüme giremeyen adaylar, DGS ek tercih süreci ile yeniden şansını denemeyi planlıyor. Bu aşamada ÖSYM tarafından açıklanacak DGS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ve güncel DGS taban puanları ile adayların tercihlerini yönlendirecek.Peki, DGS boş kontenjanlar açıklandı mı?