DGS EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI! 2025 ÖSYM DGS ek tercihleri nereden ve nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, ücreti ne kadar?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih dönemi başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan YKS ek tercih sonuçları ardından ilk yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için Dikey Geçiş için ek yerleştirme dönemi yaşanıyor. Adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı yeni tercih kılavuzu ile boş kontenjanlara yeniden başvuru yapabilecek. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile iki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans bölümlerine geçmek isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ardından gözlerini ek tercihlere çevirdi.
7-13 Ekim tarihleri arasında DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak.
İlk yerleştirme verilerine göre DGS boş kalan kontenjanlar ve puanları kılavuzda belirtildi:
2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.