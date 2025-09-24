DGS EK TERCİH KILAVUZU 2025 ÖSYM | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihleri ne zaman alınacak, taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu?

2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinden sonra ek tercih dönemi için bekleyiş başladı. ÖSYM ek tercih kılavuzunu yayımlayacak ve ardından listeler oluşturulacak. Peki, DGS ek tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?
ÖSYM, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül'de açıkladı. 103.076 adayın tercih yaptığı süreçte 56.634 kişi programa yerleşti. Yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi ikinci şans olacak. Kılavuz henüz yayımlanmadı ancak önceki yıllarda ek tercihler genellikle sonuçlardan 10-15 gün sonra başlayıp 4-5 gün sürüyor.
Örgün, uzaktan ve açıköğretim programlarına toplam 103.076 aday tercih yaptı; yerleşen aday sayısı 56.634 oldu.
Şu anda boş kalan kontenjan sayısı 19.089 olarak açıklandı. Kesin boş kontenjanlar, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra netleşecek ve ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunda yayımlanacak.
ÖSYM, DGS Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları resmi sitesinde yayımladı. Buna göre üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu.
Kalan ek kontenjanlar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan DGS taban puanlarına ulaşabilir.
