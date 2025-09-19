DGS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman, kontenjan bilgisi belli oldu mu?

2025 DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 28 Ağustos – 4 Eylül 2025 tarihleri arasında tercih yapan ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih sürecinde tekrar başvuru yapabilecek. Ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, ek tercihlerini yaparken taban puanlar ve boş kontenjanları dikkate alacak. DGS ek tercih kontenjanları, tavan ve taban puanlar ÖSYM'nin resmi sitesinden sorgulanabilecek. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte DGS ek tercih taban puan ve kontenjan bilgileri.
2025 DGS Ek Tercih Taban Puanları
ÖSYM, DGS Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları resmi sitesinde yayımladı. Buna göre üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu.
Kalan ek kontenjanlar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan DGS taban puanlarına ulaşabilir.
DGS TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2025 DGS Boş Kontenjan Sayısı
Örgün, uzaktan ve açıköğretim programlarına toplam 103.076 aday tercih yaptı; yerleşen aday sayısı 56.634 oldu.
Şu anda boş kalan kontenjan sayısı 19.089 olarak açıklandı. Kesin boş kontenjanlar, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra netleşecek ve ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunda yayımlanacak.