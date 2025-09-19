DGS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman, kontenjan bilgisi belli oldu mu?

2025 DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 28 Ağustos – 4 Eylül 2025 tarihleri arasında tercih yapan ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih sürecinde tekrar başvuru yapabilecek. Ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, ek tercihlerini yaparken taban puanlar ve boş kontenjanları dikkate alacak. DGS ek tercih kontenjanları, tavan ve taban puanlar ÖSYM'nin resmi sitesinden sorgulanabilecek. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte DGS ek tercih taban puan ve kontenjan bilgileri.