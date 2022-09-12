DGS ek tercih ne zaman? 2022 DGS ek tercih kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması

DGS ek tercih işlemleri son günlerde binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İlk yerleştirmede herhangi bir üniversiteye ve bölüme yerleşemeyenler ek tercih tarihleri sorgulaması yapıyor. İşte 2022 DGS ek tercih kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması
DGS taban puanları ve boş kontenjanları henüz belli olmadı. DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayımlandı.
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.
DGS üniversite kayıtları 9-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.