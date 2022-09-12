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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:07

DGS ek tercih ne zaman? 2022 DGS ek tercih kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması

Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinin sona ermesiyle DGS ek tercih tarihleri merak konusu oldu. İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar ek tercih kılavuzunu bekliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi üniversitelerde kalan boş kontenjanlara uygun olarak belirlediği tarihlerde başvuruları almaya hazırlanıyor. İlk yerleştirmede herhangi bir üniversiteye ve bölüme yerleşemeyenler için DGS ek tercih ne zaman? 2022 DGS ek tercih kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili tüm bilgiler…

DGS ek tercih ne zaman? 2022 DGS ek tercih kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması

DGS ek tercih işlemleri son günlerde binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İlk yerleştirmede herhangi bir üniversiteye ve bölüme yerleşemeyenler ek tercih tarihleri sorgulaması yapıyor. İşte 2022 DGS ek tercih kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması

DGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2022

DGS taban puanları ve boş kontenjanları henüz belli olmadı. DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayımlandı.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS üniversite kayıtları 9-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

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DGS ek tercih ne zaman? 2022 DGS ek tercih kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması
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