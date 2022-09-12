DGS ek tercih ne zaman? 2022 DGS ek tercih kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması

DGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2022

DGS taban puanları ve boş kontenjanları henüz belli olmadı. DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayımlandı.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.