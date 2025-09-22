Haberler Yaşam Haberleri DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025 ÖSYM | DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.9.2025 09:57

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte ilk tercihinde yerleşemeyen adaylar, ek tercih sürecine odaklandı. Ek tercihler ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz ile başlayacak. Kılavuzda boş kontenjan ve taban puanları da yer alacak. Peki, DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? İşte, detaylar...

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül 2025 tarihinde erişime açılmasının ardından ek tercih kılavuzu için sorgulamalar hız kazandı. Kayıtlar ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşirken, elektronik kayıtlar ise 11-15 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Peki, DGS ek tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?

2025 DGS BOŞ KONTENJAN SAYISI

Örgün, uzaktan ve açıköğretim programlarına toplam 103.076 aday tercih yaptı; yerleşen aday sayısı 56.634 oldu.

Şu anda boş kalan kontenjan sayısı 19.089 olarak açıklandı. Kesin boş kontenjanlar, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra netleşecek ve ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunda yayımlanacak.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Henüz DGS ek tercih tarihleri için resmi bir açıklama yapılmadı. Sürecin, YKS ek tercihlerinin ardından başlaması bekleniyor. Güncel bilgiler geldiğinde haberimizde paylaşılacak.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

ÖSYM, DGS Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları resmi sitesinde yayımladı. Buna göre üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu.

Kalan ek kontenjanlar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan DGS taban puanlarına ulaşabilir.

DGS TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

