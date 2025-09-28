DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar: 2025 DGS ek tercihler ne zaman, başladı mı?

DGS ek tercih süreci için geri sayım sürerken adaylar, başvuru tarihleri ile boş kontenjan ve taban puanların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu, adayların tercih listelerini oluşturmasına yardımcı olacak ve üniversitelerdeki boş kontenjanları değerlendirmeleri için önemli bir fırsat sunacak.