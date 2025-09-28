Haberler Yaşam Haberleri DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar: 2025 DGS ek tercihler ne zaman, başladı mı?
Giriş Tarihi: 28.9.2025 08:29

DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar: 2025 DGS ek tercihler ne zaman, başladı mı?

2025 DGS ek tercih dönemine ilişkin tarihler ve detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM’nin açıklayacağı ek tercih kılavuzunda boş kontenjanlar ve taban puanlar yer alacak. Bu bilgiler, ek tercih yaparak üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için yol gösterici olacak. Peki, DGS ek tercihler ne zaman, taban puanları ve kontenjanları yayınlandı mı?

DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar: 2025 DGS ek tercihler ne zaman, başladı mı?

DGS ek tercih süreci için geri sayım sürerken adaylar, başvuru tarihleri ile boş kontenjan ve taban puanların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu, adayların tercih listelerini oluşturmasına yardımcı olacak ve üniversitelerdeki boş kontenjanları değerlendirmeleri için önemli bir fırsat sunacak.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2025 DGS ek tercihler için ÖSYM'nin duyuruları takip ediliyor. 20 Haziran'da uygulanan DGS'nin tercihleri de 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Ancak ilk tercihlerde yerleşemeyen adayların için ek tercih süreci bulunuyor. DGS ek yerleştirmeleri için ÖSYM'den tarih duyurusu gelmedi.

2024 yılında DGS tercihleri 18-24 Eylül günleri arasında alınmıştı. Ek tercihleri de 25-31 Ekim 2024 aralığında gerçekleşmişti.

Bu tarihler dikkate alındığında 2025 DGS ek tercih aşamasının en geç Ekim ayı başında başlıyor olması gerekiyor. Kılavuzun yayımlanması ile süreç başlamış olacak.

2025 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Tercihlerin ardından ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre; 103.076 aday tercih yaptı. Örgün, uzaktan ve açıköğretim olmak üzere tamamına toplam yerleştirme 56.634 oldu. Boş kalan kontenjan ise 19.089 olarak duyuruldu.

7 bin 254 programın bulunduğu örgün eğitimde 5.710 boş kontenjan bulunuyor.

EK TERCİHLERDE 30 TERCİH YAPILACAK

DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapamaz.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekiyor.

Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabiliyor.

