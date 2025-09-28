DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar: 2025 DGS ek tercihler ne zaman, başladı mı?

DGS ek tercih süreci için geri sayım sürerken adaylar, başvuru tarihleri ile boş kontenjan ve taban puanların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu, adayların tercih listelerini oluşturmasına yardımcı olacak ve üniversitelerdeki boş kontenjanları değerlendirmeleri için önemli bir fırsat sunacak.
2025 DGS ek tercihler için ÖSYM'nin duyuruları takip ediliyor. 20 Haziran'da uygulanan DGS'nin tercihleri de 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı.
Ancak ilk tercihlerde yerleşemeyen adayların için ek tercih süreci bulunuyor. DGS ek yerleştirmeleri için ÖSYM'den tarih duyurusu gelmedi.
Tercihlerin ardından ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre; 103.076 aday tercih yaptı. Örgün, uzaktan ve açıköğretim olmak üzere tamamına toplam yerleştirme 56.634 oldu. Boş kalan kontenjan ise 19.089 olarak duyuruldu.
7 bin 254 programın bulunduğu örgün eğitimde 5.710 boş kontenjan bulunuyor.
DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapamaz.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekiyor.
Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabiliyor.