DGS EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR! 2025 DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM ekranında!

2025 DGS sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. Yaklaşık 103 bin adayın tercihte bulunduğu süreçte, 56 binden fazla öğrenci lisans programına yerleşirken, 19 bin 89 kontenjan boş kaldı. Bu durum, ek tercih sürecinin önemini ortaya koyuyor. Adaylar, lisans eğitimine başlamak için ÖSYM AİS üzerinden yapılacak ek tercih tarihlerini bekliyor. Peki, DGS 2025 ek tercihleri ne zaman başlayacak ve üniversite kontenjanları belli oldu mu? İşte detaylar...