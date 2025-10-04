DGS EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR! 2025 DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM ekranında!

2025 DGS sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. Yaklaşık 103 bin adayın tercihte bulunduğu süreçte, 56 binden fazla öğrenci lisans programına yerleşirken, 19 bin 89 kontenjan boş kaldı. Bu durum, ek tercih sürecinin önemini ortaya koyuyor. Adaylar, lisans eğitimine başlamak için ÖSYM AİS üzerinden yapılacak ek tercih tarihlerini bekliyor. Peki, DGS 2025 ek tercihleri ne zaman başlayacak ve üniversite kontenjanları belli oldu mu? İşte detaylar...
2025 DGS Ek Tercih Taban Puanları
ÖSYM, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en düşük ve en yüksek puanları resmi internet sitesinde duyurdu. Böylece üniversitelerde boş kalan kontenjanlar ve taban puanlar netlik kazanmış oldu.
Boş kalan kontenjanlar ve ek tercih detayları, ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS ek tercih kılavuzunda yer alacak. Adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla üniversitelere ait taban puan bilgilerine ulaşabilir.
DGS TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2025 DGS Boş Kontenjan Sayısı
Örgün, uzaktan ve açıköğretim programlarına toplam 103.076 aday tercih yaptı; yerleşen aday sayısı 56.634 oldu.
Şu anda boş kalan kontenjan sayısı 19.089 olarak açıklandı. Kesin boş kontenjanlar, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra netleşecek ve ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunda yayımlanacak.