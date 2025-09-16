DGS EK TERCİH TARİHLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR 2025 | DGS ek tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?

Üniversiteye geçiş yapmayı hedefleyen adaylar için DGS ek tercih dönemi büyük önem taşıyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir bölüme giremeyen öğrenciler, boş kontenjanları ve ek tercih tarihlerini araştırıyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı duyurular ile 2025 DGS ek tercih süreci kesinleşecek. Peki, DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihlerde başlayacak, boş kontenjan listesi yayımlandı mı?