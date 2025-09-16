DGS EK TERCİH TARİHLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR 2025 | DGS ek tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?

Üniversiteye geçiş yapmayı hedefleyen adaylar için DGS ek tercih dönemi büyük önem taşıyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir bölüme giremeyen öğrenciler, boş kontenjanları ve ek tercih tarihlerini araştırıyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı duyurular ile 2025 DGS ek tercih süreci kesinleşecek. Peki, DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihlerde başlayacak, boş kontenjan listesi yayımlandı mı?
DGS ek tercih işlemlerinin başlaması için üniversite kayıt maratonunun tamamlanması bekleniyor. DGS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açılırken kayıt işlemleri 17 Eylül'e kadar tamamlanacak.
Kayıt yaptırılmayan bölümler, boş kalan kontenjanlar, YÖK tarafından ÖSYM'ye iletilecek ve ek tercih kılavuzu hazırlanacak. DGS ek tercih işlemlerinin en geç Eylül ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.
ÖSYM, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanları yayımladı. Listede hangi bölümlerde boş kontenjan kaldığı ve taban puanlar net olarak görülebiliyor. Üniversitelerin ek kontenjan bilgileri ise ÖSYM tarafından hazırlanan ek tercih kılavuzunda detaylı şekilde yer alacak.
