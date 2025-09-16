Haberler Yaşam Haberleri DGS EK TERCİH TARİHLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR 2025 | DGS ek tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 16.9.2025 09:12

Dikey Geçiş Sınavı’na giren adaylar gözlerini ek tercih sürecine çevirdi. 2025 yılı için DGS ek tercih tarihleri ve üniversitelerdeki boş kontenjanlar merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte hem tercih takvimi hem de kontenjan listesi netleşecek. Peki, DGS ek tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?

Üniversiteye geçiş yapmayı hedefleyen adaylar için DGS ek tercih dönemi büyük önem taşıyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir bölüme giremeyen öğrenciler, boş kontenjanları ve ek tercih tarihlerini araştırıyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı duyurular ile 2025 DGS ek tercih süreci kesinleşecek. Peki, DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihlerde başlayacak, boş kontenjan listesi yayımlandı mı?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercih işlemlerinin başlaması için üniversite kayıt maratonunun tamamlanması bekleniyor. DGS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açılırken kayıt işlemleri 17 Eylül'e kadar tamamlanacak.

Kayıt yaptırılmayan bölümler, boş kalan kontenjanlar, YÖK tarafından ÖSYM'ye iletilecek ve ek tercih kılavuzu hazırlanacak. DGS ek tercih işlemlerinin en geç Eylül ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte tercih dönemi resmi olarak başlayacak. Tercih işlemleri ösym.ais.gov.tr adresinden belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Kılavuzda ek tercih başlangıç, bitiş tarihi, boş kalan kontenjanlar ve taban puanları gibi bilgiler yer alacak.

2025 DGS TABAN PUANLARI

ÖSYM, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanları yayımladı. Listede hangi bölümlerde boş kontenjan kaldığı ve taban puanlar net olarak görülebiliyor. Üniversitelerin ek kontenjan bilgileri ise ÖSYM tarafından hazırlanan ek tercih kılavuzunda detaylı şekilde yer alacak.

