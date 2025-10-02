Haberler Yaşam Haberleri DGS EK TERCİH (YERLEŞTİRME) TARİHLERİ 2025 ÖSYM || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 2.10.2025 14:24

DGS EK TERCİH (YERLEŞTİRME) TARİHLERİ 2025 ÖSYM || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sürecini bekleyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 DGS ek tercih kılavuzu ve ek yerleştirme takvimi için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Adaylar, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman alınacak?

DGS EK TERCİH YERLEŞTİRME TARİHLERİ 2025 ÖSYM || Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Üniversitelerdeki boş kontenjanlara yerleşmek isteyen adaylar, 2025 DGS ek tercih ve ek yerleştirme takvimi hakkında araştırmalarına hız verdi. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ve açıklanacak kontenjanlar merakla bekleniyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı ve kontenjanlar belli oldu mu?

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sürecine bakıldığında, adayların tercih işlemleri 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmış; bunu takiben ek tercih dönemi ise 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında uygulanmıştı.

Geçmiş yıllara ait bu takvim dikkate alındığında, 2025 yılı DGS ek yerleştirme sürecinin en geç Ekim ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

SÜRECİN AYRINTILARI KILAVUZLA PAYLAŞILACAK

Ek yerleştirme döneminde adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine özel ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Ayrıca kılavuzda, tercihlerin hangi tarihler arasında yapılabileceği, başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yerleşme şansını artırabilecek stratejik noktalar ve tercih sıralamalarına dair örnekler de bulunacak. Böylece adaylar yalnızca kontenjan ve puan bilgilerine değil, aynı zamanda rehberlik niteliğinde yönlendirici bilgilere de erişmiş olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS EK TERCİH (YERLEŞTİRME) TARİHLERİ 2025 ÖSYM || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz