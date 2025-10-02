DGS EK TERCİH (YERLEŞTİRME) TARİHLERİ 2025 ÖSYM || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

SÜRECİN AYRINTILARI KILAVUZLA PAYLAŞILACAK

Ek yerleştirme döneminde adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine özel ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Ayrıca kılavuzda, tercihlerin hangi tarihler arasında yapılabileceği, başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yerleşme şansını artırabilecek stratejik noktalar ve tercih sıralamalarına dair örnekler de bulunacak. Böylece adaylar yalnızca kontenjan ve puan bilgilerine değil, aynı zamanda rehberlik niteliğinde yönlendirici bilgilere de erişmiş olacak.