DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI, NE ZAMAN? Gözler ÖSYM’de! DGS boş kontanjan ve taban puanları

2025 DGS ek tercih dönemi adaylar tarafından dikkatle takip ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanacak boş kontenjan ve taban puan bilgileri, ek tercih yapacak öğrenciler için yol gösterici olacak. Öğrenciler, yayımlanacak kılavuz ile hangi bölümlere başvuruda bulunabileceklerini görebilecek. Peki, DGS ek tercihler başladı mı?