DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI, NE ZAMAN? Gözler ÖSYM’de! DGS boş kontanjan ve taban puanları

2025 DGS ek tercih dönemi adaylar tarafından dikkatle takip ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanacak boş kontenjan ve taban puan bilgileri, ek tercih yapacak öğrenciler için yol gösterici olacak. Öğrenciler, yayımlanacak kılavuz ile hangi bölümlere başvuruda bulunabileceklerini görebilecek. Peki, DGS ek tercihler başladı mı?
DGS ek tercih süreci henüz başlmadı ve kılavuzu da yayımlanmadı. ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz kapsamında taban puanları ve boş kontenjanlarına da yer verilecek.
2025-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans
mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
ÖSYM, DGS Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları resmi sitesinde yayımladı. Buna göre üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu.
Kalan ek kontenjanlar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan DGS taban puanlarına ulaşabilir.
DGS TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ