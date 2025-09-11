Haberler Yaşam Haberleri DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? Gözler ÖSYM'de! 2025 DGS taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 11.9.2025 16:07

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? Gözler ÖSYM'de! 2025 DGS taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), DGS tercih sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasıyla yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlayacak. Bu kapsamda tercih yapmak isteyen adaylar "DGS taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman, başladı mı? İşte, detaylar...

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? Gözler ÖSYM’de! 2025 DGS taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı?

2 yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar için DGS tercih sonuçları ilan edildi. DGS ek tercih yapabilmek için hiçbir programa yerleştirilmemiş olma şartı aranıyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman? 2025 DGS taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, detaylar...

DGS TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "8 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 8 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

DGS ek tercih tarihleriyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. DGS ek tercih sürecinin, YKS ek tercihlerinin akabinde başlayacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

2025-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans
mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

DGS 2025 ÖSYM PUAN TABLOSU

DGS 2025 taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla belli oldu. ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı puan tablosunu da paylaştı.

DGS PUAN TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? Gözler ÖSYM'de! 2025 DGS taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz