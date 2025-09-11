DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? Gözler ÖSYM’de! 2025 DGS taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı?

2 yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar için DGS tercih sonuçları ilan edildi. DGS ek tercih yapabilmek için hiçbir programa yerleştirilmemiş olma şartı aranıyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman? 2025 DGS taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, detaylar...
ÖSYM'den yapılan açıklamada "8 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 8 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadeleri kullanıldı.
2025-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans
mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
DGS 2025 taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla belli oldu. ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı puan tablosunu da paylaştı.
