DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? Gözler ÖSYM’de! 2025 DGS taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı?

2 yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar için DGS tercih sonuçları ilan edildi. DGS ek tercih yapabilmek için hiçbir programa yerleştirilmemiş olma şartı aranıyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman? 2025 DGS taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, detaylar...